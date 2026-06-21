ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿ ₹250; ಮೀನು, ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ

<p>ತುಮಕೂರು: ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಬಟಾಣಿ ದರ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ₹100 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಜಿ ₹200ರಿಂದ ₹250ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವಾರ ಕೆ.ಜಿ ಬಟಾಣಿ ₹150–₹160 ಇತ್ತು. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ₹30–₹40ರಿಂದ ₹20–₹25ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೀನ್ಸ್, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಸೊಪ್ಪಿನ ದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹30– ₹40, ಮೆಂತ್ಯ ಕೆ.ಜಿ ₹70–₹80, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹50–₹60, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹40 ಇದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹172–₹175, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹140–₹142, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹190–₹195ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹಣ್ಣು ದರ ಏರಿಕೆ: ಹಣ್ಣು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ₹75, ಪೈನಾಪಲ್ ₹120ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ₹100 ಇತ್ತು, ₹20 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕರಬೂಜ ₹60ರಿಂದ ₹70ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಳಿ ಅಗ್ಗ: ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ಕೆ.ಜಿ ₹150ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹130, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹220, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹240 ಇದೆ. ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ₹20ರಿಂದ ₹30 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೀನು ತೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹1,880, ಕಪ್ಪುಮಾಂಜಿ ಕೆ.ಜಿ ₹1,380, ಬೂತಾಯಿ ₹580, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹1,200, ಸಿಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹570–₹810, ಏಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹680ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ: ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಧನಿಯ ಕೆ.ಜಿ ₹170–₹210, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ₹460-₹480, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ₹250–₹280, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹760, ಜೀರಿಗೆ ₹270, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹300, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹840, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,450-₹1,600, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,300- ₹3,600, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹900, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹850– ₹960, ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹380– ₹480ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-17-430210428</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>