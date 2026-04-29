ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ

<p>ತುರುವೇಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ₹5 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ₹7ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಎಂಎಫ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ.ವಿ.ಮಹಲಿಂಗಯ್ಯ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಣಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,400 ಸಂಘಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹125 ಕೋಟಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 136 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್.ನಾಗರಾಜು, ಬಾಣಸಂದ್ರ ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭೈರಪ್ಪಾಜಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ದೇವಿರಮ್ಮ, ನಿವೃತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ.ಶಿವಣ್ಣ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ಎನ್.ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಚ್.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ, ಎಚ್.ಟಿ.ಚಂದ್ರಯ್ಯ, ಎಚ್.ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ, ಎಚ್.ಎಲ್.ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಎಚ್.ಬಿ.ರಂಗಪ್ಪ, ಎಚ್.ಟಿ.ವೇಣುಕುಮಾರ್, ಎಚ್.ಕೆ.ಮಲ್ಲೇಶಯ್ಯ, ಸುಮಿತ್ರ, ನೇತ್ರಾವತಿ, ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಎಚ್.ಇ.ಯೋಗಾನಂದ, ಹಾಲು ಪರೀಕ್ಷಕ ಎಚ್.ಜಿ.ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಗುಮಾಸ್ತ ಗಂಗಾದರಯ್ಯ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-17-842495058</p>