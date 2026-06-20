ತುಮಕೂರಿನ ಮಿನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ವಾನ, ಬಳಕೆಗೆ ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ

<p><em>ಮೈಲಾರಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ</em></p>.<p>ತುಮಕೂರು: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಗರದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಮಿನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಯಾವ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆಗೂ ಬಳಕೆಗೆ ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್, ಕಲ್ಲು ರಾಶಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಧ್ವಾನಆಗಿದೆ. ₹5 ಕೋಟಿ ವ್ಯಯಿಸಿ ಕಬಡ್ಡಿ, ಕೊಕ್ಕೊ, ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದರ ಕುರುಹುಗಳು ಕಾಣಿಸದಂತಾಗಿವೆ. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಂಕಣದ ಪೋಲು ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂಕಣದ ಗುರುತೇ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮೇ 19ರಂದು ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ಗಮಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಿನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾವೇಶ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದ ಕೆಲ ಪರಿಕರಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾವೇಶದ ತಯಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲು, ಇತರೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ: ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಕಳವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳರು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇತರೆ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾವೇಶದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಿಲ್ಲ. ಗೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೀಗವನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಪುಂಡರ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ನಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಇದ್ದರೂ ಬಳಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಗೆ ಇತರರು ಹೋಗದಂತೆ ಸುತ್ತಲೂ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುವುದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹಲವು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶಾಸಕರು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-17-1919144667</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>