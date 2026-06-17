ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳ ಬಂಧನ

<p>ಶಿರಾ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪಯಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಡಸರನ್ನೇ ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳನ್ನು ಶಿರಾ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆತಾಂಡಾದ ರೂಪಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರಿಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಗಿಣಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಯೋಗೀಶ ಜಿ.ಆರ್., ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮರಹಳ್ಳಿಯ ಕನಸು ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್.ಆರ್., ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರಿನ ಕೀರ್ತಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಧನುಷ್ ಬಂಧಿತರು.</p>.<p>ತುಮಕೂರು- ಹಿರಿಯೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48ರ ಶಿರಾ ಸಮೀಪವಿರುವ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಜೂನ್ 14ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 4 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆಂದು ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ, ಐವರು ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಕಾರು ಬಳಿ ಬಂದು ಹಣ ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>ದುಡ್ಡು ಕೊಡದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಜನ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿ ಒಂದು ಟೈಟಾನ್ ವಾಚ್, ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರಗಳು, ₹5 ಸಾವಿರ ನಗದು, ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ₹4 ಸಾವಿರವನ್ನು ಪೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಿರಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ತಂಡ ರಚಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಅವರಿಂದ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ₹4 ಸಾವಿರ ನಗದು, ಟೈಟಾನ್ ವಾಚ್, ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-17-786077984</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>