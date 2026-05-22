ತುಮಕೂರು: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಾಲ್ಕು ಘಟಕಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು.

ಕಾರದ ಮಠದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ, ಮಠದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವು, ಕೆರೆ ಏರಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಪ್ರಮುಖ ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಒಂದು ವಾರ ನಡೆದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರದ ಮಠದ ವೀರಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ವಿ.ವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗಭೂಷಣ ಬಗ್ಗನಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಜಿ.ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ, ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರೊ.ಪಲ್ಲವಿ ಕುಸುಗಲ್ಲ, ಎಚ್.ಆರ್.ರೇಣುಕ, ವನಜಾಕ್ಷಿ, ಮೋಹನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.