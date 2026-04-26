ಜನ ಸ್ಮರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ತುಮಕೂರು: ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದರೂ ಜನರು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಜಿಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಚಿಂತಾದ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ತುಮಕೂರು ಜಿ.ಪ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಜಿ.ಪ್ರಭು ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭು ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಪ್ರಭು, 'ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೇವೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಪರಿಶ್ರಮ, ಬದ್ಧತೆ, ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ವಿಶ್ವವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನರೇಗಾ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೆತವು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿ.ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ರಜನಿ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ಹಾಲಪ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರಳಿಧರ್ ಹಾಲಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಕಾಮರಾಜ್, ಯಲಚವಾಡಿ ನಾಗರಾಜು, ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಬೋರೇಗೌಡ, ಭೈರವ ಗಿರೀಶ್, ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಕೇಶ್, ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಕುಮಾರ್, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಲಕ್ಕೇಗೌಡ, ರಾಕ್ಲೈನ್ ರವಿಕುಮಾರ್, ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ರಂಗಪ್ಪ, ಸುಜಾತ ನಂಜೇಗೌಡ, ರಂಗಮಣಿ ಕಾಮೇಶ್, ಮಮತಾ, ಲೀಲಾವತಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-17-1216572708</p>