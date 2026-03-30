ಪಾಮ್‌ ಸಂಡೆ: ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ

ತುಮಕೂರು: ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 'ಪಾಮ್ ಸಂಡೆ' ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.

ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 'ಖರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ' ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚೌಕದ ಬಳಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಟೌನ್ಹಾಲ್, ಬಿ.ಎಚ್.ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಂಚಿ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚೌಕದ ಬಳಿ ಕೊನೆಯಾಯಿತು. ಸಿಎಸ್ಐ ವೆಸ್ಲಿ ಚರ್ಚ್, ಟಾಮ್ಲಿಸನ್ ಚರ್ಚ್, ದೇವನೂರು, ಕುರಿಪಾಳ್ಯ ಚರ್ಚ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಚರ್ಚ್ಗಳ ಸಭಾ ನಾಯಕರು, ಸಭಾ ಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.

'ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಅರಸನಾಗಿ, ಶಾಂತಿಯ ರಾಜನಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಖರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಾತಾವರಣ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ನಿಂತು ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೆವರೆಂಡ್ ಸುಧೀರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮಾರ್ಗನ್ ಸಂದೇಶ್, ಮನೋಜ್ಕುಮಾರ್, ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ, ಸಾವಂತ್, ಸಂಜೀವ್ ಸುಂದರ್ ಕುಮಾರ್, ಅನಿಲ್ ಮೊದಲಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ