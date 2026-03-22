ತುಮಕೂರು: ಸೌಹಾರ್ದ ತುಮಕೂರು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಂಜಾನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>'ಬದುಕು ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ. ಯುದ್ಧ ಬೇಡ, ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ' ಎಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಾರುವ ಬಿತ್ತಿ ಪತ್ರ ಹಿಡಿದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ಕೆಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಸೌಹಾರ್ದ ಕದಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲರು ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ–ಕಹಿ ಅನುಭವ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೌಹಾರ್ದ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿ ಸಿ.ಯತಿರಾಜು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರಾದ ಎನ್.ಕೆ.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ಸುಜಿತ್ ನಾಯಕ, ಅಶ್ವತ್ಥಯ್ಯ, ಮಧುಸೂಧನ್, ನಂಜೇಗೌಡ, ರಫೀಕ್ ಅಹ್ಮದ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್, ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಶರೀಫ್, ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್, ವಸೀಂ ಅಕ್ರಂ, ಇಂತಿಯಾಜ್ ಪಾಷಾ, ಟಿ.ಆರ್.ಕಲ್ಪನಾ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-17-1057555705</p>