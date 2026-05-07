ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಇವೆ ನವಿಲು

<p>ತುಮಕೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಊರ್ಡಿಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಳಿಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗಳ ಸರಣಿ ಸಾವು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಎಂಟು ನವಿಲುಗಳ ಕಳೇಬರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏ.16ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 54 ನವಿಲು ಮೃತಪಟ್ಟಾಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 6, ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2 ನವಿಲು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಬುಧವಾರ ಕೋಳಿಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನವಿಲು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ 9 ನವಿಲುಗಳು ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 44 ನವಿಲು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಕಳೇಬರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಏ.29ರಂದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಚ್5ಎನ್1 (ಏವಿಯನ್ ಇನ್ಪ್ಲೂಯೆಂಜಾ) (ಹಕ್ಕಿಜ್ವರ) ವೈರಾಣು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ನವಿಲು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಕಳೇಬರ ಕಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ರೈತರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಳಿಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 10 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್, ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪಾಲನೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿ, ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮೇ 1ರಂದು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ 30 ಕೋಳಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪಶು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 250 ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಹೂತು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದರೂ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ನೂ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-17-190645463</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>