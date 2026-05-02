ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರು ಮೋಸಗಾರರು!

ತುಮಕೂರು: ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮೋಸಗಾರರು. ಜನರ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮೂರು–ಆರು ಕಾಸಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಎಲ್.ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿಐಟಿಯು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹರಾಜು ಹಾಕದಂತೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡದಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನ ಎಚ್ಎಂಟಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತುಮಕೂರಿನ ಘಟಕ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಚ್ಎಂಟಿ ಜಾಗವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವ ಕಾಲ ಬಂದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಕೂಲಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಇಡೀ ಕಾನೂನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಜನ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಮುಜೀಬ್, 'ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿರೋಧದ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಕಮಲಾ, ಮುಖಂಡರಾದ ಮಾರುತಿ, ಎನ್.ಕೆ.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ಗುಲ್ಜಾರ್ ಬಾನು, ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ, ಸುಜಿತ್ ನಾಯಕ್, ಎ.ಲೋಕೇಶ್, ಬಿ.ಉಮೇಶ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲ್, ದೇವರಾಜು, ಪುಷ್ಪಾ, ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಮುನಾಫ್, ಅನಸೂಯ, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ, ವಸೀಂ ಅಕ್ರಂ, ಮುತ್ತುರಾಜ್, ನಾಗರಾಜು, ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕುಮಾರ್ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>