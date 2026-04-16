ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗೆ ‘ಕ್ರಾಪ್‌ ಕವರ್‌’ ಮೊರೆ

ಹುಳಿಯಾರು: ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ 'ಕ್ರಾಪ್ ಕವರ್' ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ರಂಗನಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕೆಂಕೆರೆಯ ಪ್ರವೀಣ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಲಿಕಲ್ಲು ಹಾನಿಗೂ ತಡೆ: ಯುಗಾದಿ ವೇಳೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪಟೂರು ಹಾಗೂ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವೂ ಆಯಿತು. ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಹಾಗೂ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾನಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ರೈತರ ಅನಿಸಿಕೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ಮಧುಗಿರಿ ದಾಳಿಂಬೆ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗೆ ಬರಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಎರಗಿದ ಬ್ಲೈಟ್ ಸೋಂಕು ಮತ್ತೆ ರೈತರನ್ನು ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗೆ ಜೋತು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೋಂಕನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ವಾಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಾಳಿಂಬೆ ಜತೆ ಸೀಬೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯೂ ದೊರಕುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹200ರಿಂದ ₹250 ಬೆಲೆಯಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಹಣ್ಣು ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯಿರುವ ಕಾರಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೈತರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>