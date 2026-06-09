ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಹಣ ₹368 ಕೋಟಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಮಾ ಆಗಿಲ್ಲ

<p><em>ಮೈಲಾರಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ</em></p>.<p>ತುಮಕೂರು: ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಎಂಎಸ್ಪಿ) ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದರೂ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನೂ ₹368 ಕೋಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ 10 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗೋಣಿ ಚೀಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಡವಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿತ್ತು. 56,991 ರೈತರು, 12.95 ಲಕ್ಷ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 54,025 ರೈತರಿಂದ 12.32 ಲಕ್ಷ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ₹602.20 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 19,585 ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ₹233.37 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 34,440 ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ₹368 ಕೋಟಿ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಿದೆ. ರಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾವತಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ದರ ₹4,886ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. 2025ರಲ್ಲಿ ₹4,290 ಇತ್ತು. ಆಗ ಒಟ್ಟು 46,628 ರೈತರಿಂದ 7,36,396 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ₹120 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಕೊರಟಗೆರೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 70 ರೈತರಿಗೆ ₹68 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಬಿರುಸು ಪಡೆದಿದ್ದು, ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಗಿ ಮಾರಾಟದ ಹಣ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ರೈತರ ಕೈ ಸೇರದೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ ತಂದವರು ತೀರಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-17-353692675</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>