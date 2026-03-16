ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ ತುಮಕೂರು-ರಾಯದುರ್ಗ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆ

ಮಧುಗಿರಿ: ಪಕ್ಕದ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ತುಮಕೂರು-ರಾಯದುರ್ಗ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಧುಗಿರಿ-ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಯಸಿಸ್ ದೊರೆತಂತೆ. ಈ ಭಾಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ, ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜನರು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಏಕಾಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೋಪ್ ವೇ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಪಟ್ಟಣಗಳತ್ತ ಗುಳೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಜನರ ನಂಬಿಕೆ.

ರಾಯದುರ್ಗದಿಂದ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರೈಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಮಧುಗಿರಿ-ಕೊರಟಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಂತು ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷ ಸಂದಿವೆ. ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಬಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಜಾಲಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 206 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ತುಮಕೂರು- ರಾಯದುರ್ಗದವರೆಗಿನ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2012ರಲ್ಲೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು 14-15 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟು ಚುರುಕುಗೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಶಯ.

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪೂರ್ಣ: ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಮಧುಗಿರಿವರೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 20 ದಿನದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿ 2027ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ನೀರಿನ ಅಭಾವ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಪಟ್ಟಣಗಳತ್ತ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲು ಓಡಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. — ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಧುಗಿರಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ಮಾಡಕಶಿರಾ ಪಾವಗಡ ಭಾಗದ ಜನ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಳಂಬದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗಣೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. — ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನೀರಕಲ್ಲು

ರಾಮನಿಗೆ ಶಬರಿ ಕಾದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕೂಡ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಪಹಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದ ಕೆಲಸ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ. — ವೀಣಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕವಯತ್ರಿ ಮಧುಗಿರಿ

ಡಿ.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಧುಗಿರಿ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಜತೆಗೆ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು. — ಎಚ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಧುಗಿರಿ