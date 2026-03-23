ತುಮಕೂರು: ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು.

ನಗರ ಹೊರವಲಯ ಬೆಳಗುಂಬದ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ದೋಷವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 15 ಸ್ಥಾನಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

'ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ 73 ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 940 ಅರ್ಹ ಮತದಾರರಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 738 ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿಬಂಧಕ ಎಚ್.ಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಸದಸ್ಯರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮತ ಚಲಾವಣೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ನಂತರ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ