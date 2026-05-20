‘ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ’

ತಿಪಟೂರು: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ಇದ್ದರೂ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾದಾರ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈ.ಎಚ್. ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗದೆ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ಸಚಿವರಾದ ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಶೇಕಡ 6ರಿಂದ 5.25ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಕ್ಕಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಕಾಲ ದೂರವಿಲ್ಲ. ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಘಟಿತವಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾದಾರ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೊಟಾಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟಿತವಾಗಲು ಹಾಗೂ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದಾರ ಮಹಾಸಭಾದ ಮುಕುಂದರಾಜ್, ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯಗಚೀಕಟ್ಟೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಪ್ಪ ಶಾಂತಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕುಪ್ಪಾಳು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯಗಚಿಕಟ್ಟೆ, ಕೆಇಬಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಬಿಳಿಗೆರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಂದಿನಿ, ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಾಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>