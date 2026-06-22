ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಂದ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕವನ ಆಹ್ವಾನ

<p>ತುಮಕೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದಿಂದ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕವನಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸಾಹಿತಿ, ಕವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಹೊರ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮೂರು ಕವನ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಾ.ಹ.ರಮಾಕುಮಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇದು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಹೊರತರುವ ಸಂಕಲನವಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂರು ಕವನಗಳನ್ನು ಜೂನ್ 30ರ ಒಳಗೆ ಬಾ.ಹ.ರಮಾಕುಮಾರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘ (ನಿವೃತ್ತರ ಮಹಾಮನೆ), ಮಿನಿವಿಧಾನ ಸೌಧ ಹಿಂಭಾಗ, ತುಮಕೂರು-572101 ಈ ವಿಳಾಸ ಹಾಗೂ 9448694323 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಬಹುದು’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-17-2096603164</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>