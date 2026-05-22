ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಸ್‌ ಕಡಿತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ

ತುಮಕೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ವಾರಾಂತ್ಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಬಸ್ಗಳ ಓಡಾಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಸ್ಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 660 ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಿದ್ದು, 663 ಅನುಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 299 ಸಾಮಾನ್ಯ, 262 ವೇಗದೂತ, 65 ಅಶ್ವಮೇಧ, 34 ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳಿವೆ. 2023–24ರಲ್ಲಿ 41, 2024–25ರಲ್ಲಿ 51 ಸೇರಿ ಹೊಸದಾಗಿ 92 ಬಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ಇಷ್ಟು ಬಸ್ಗಳು 10 ತಾಲ್ಲೂಕು ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತಾರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನ ವ್ಯಾಪಾರ– ವಹಿವಾಟು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ಗಳ ಓಡಾಟವಿಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಯ ಹಾಗಲವಾಡಿ– ಮಂಚಲದೊರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಓಡಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹಾಗಲವಾಡಿಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

'ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊರಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ತುಂಬಾ ವಿರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 9 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಬಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬರಗೂರು– ಹಂದಿಕುಂಟೆ– ಅಗ್ರಹಾರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಓಡಾಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚೇತನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260522-17-759318689