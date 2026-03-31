‘ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸದಿರಿ’

ತುಮಕೂರು: ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸದೆ ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾನೋ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊ.ಸಿ.ವಿ.ಯಲಮಗ್ಗಡ್ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 'ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು' ಕುರಿತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಂತನೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದು ಸಹಜ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದರು.

ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಪಡುವ ಬದಲು, ನೀರೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕೊರಗುವುದಕ್ಕಿಂತ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರತ್ತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು, 'ರಸಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ನಿಗೂಢ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ಕೆಲವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂಬ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವಿ.ವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿ.ಬಿ.ಅರುಣಾ ಕುಮಾರ್, ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಬಿ.ನಿರ್ಮಲಾ, ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಡಿಒಎಸ್ಆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಸುರೇಶ್, ಪ್ರೊ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೇಠ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ