ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಭದ್ರಾ ನೀರು

ಶಿರಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ದಾಹ ತೀರಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ನೀರು ಬರುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದ್ವಾರನಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹1,500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ ಲಕ್ಷಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ, ಶಾಸಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ವಂದಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀರಾಮ್, ನಂದಕುಮಾರ್, ಸೀತಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡಮನೆ ರಂಗನಾಥ್, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಲಕ್ಕವ್ವನಹಳ್ಳಿ, ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಸುರೇಶ್, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>