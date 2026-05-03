ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಉರುಳಿಬಿದ್ದ ಮರಗಳು

ಶಿರಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಮೂಡಿಸಿದರೆ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವೆಡೆ ಮರಗಳು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p>ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭರಣಿ ಮಳೆ ಜೀವ ಕಳೆ ತಂದಿದೆ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ 39.10 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ರೈತರ ಆತಂಕ.</p>.<p>ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರಳಿ ಮರ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 30 ಅಡಿಕೆ ಮರ, ತಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 22ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ ಮರ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ.</p>.<p>ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆಂಗು ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು, ಶಿವರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ತೆಂಗಿನ ಮರ, 25 ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಗಾಳಿ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p>ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಪ್ರಭಾರ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ವೇತಾ, ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸವಿತಾ ಮಳೆಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>