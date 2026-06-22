ಶಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಾದ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು, ರೋಗ ಹರಡುವ ಭೀತಿ

<p><em>ಎಚ್.ಸಿ. ಅನಂತರಾಮು</em></p>.<p>ಶಿರಾ: ಪೊದೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸೀಮೆ ಜಾಲಿ, ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಹಂದಿ- ನಾಯಿ, ಹಾವು, ವಿಷಜಂತುಗಳ ಹಾವಳಿ... ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಕಸದ ರಾಶಿ... ಇದು ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಣ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಸದ ವಿಲೇವಾರಿಯೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನಿವೇಶನಗಳೇ ರೋಗ ಹರಡುವ ತಾಣಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂತೆಲ್ಲಾ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲಿದೆ. ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಇರುವುದೇ ಕಸ ಹಾಕಲು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಆಸುಪಾಸಿನ ನಿವಾಸಿಗಳದ್ದಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಗುವುದರ ಒಳಗೆ ನಿವೇಶನಗಳು ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿಯ ಪೊದೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಬೀಡಾಡಿ ದನ, ಹಂದಿ, ನಾಯಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಿಡ ಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿವೇಶನಗಳೇ ಕಾಣದಂತಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಳೆ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ, ಜಾಲಿಗಿಡದ ಜೊತೆಗೆ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಿವಾಸಿಗಳು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕಸದ ಗಾಡಿಗೆ ಕಸ ಹಾಕದೆ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯುವವರನ್ನು ತಡೆಯುವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಆಡಳಿತವು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾಲೀಕರು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡಾವಣೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಗರಸಭೆ, ಆಯಾ ನಿವೇಶಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಂದಾಗಿ ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ನೆರೆಹೊರೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸದೆ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನೀರು ನಿಂತು ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಗುಂಡಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕೊಳೆತು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಗರಸಭೆಯನ್ನು ಹೊಣೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ತಾವು ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರೆ ಸುಂದರ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ನಿತ್ಯವೂ ಕಸದ ಗಾಡಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಸವನ್ನು ಬೀದಿ ಪಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಅಭಿಮತ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-17-1874180622</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>