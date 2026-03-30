ಸಮರ್ಪಕ ಯುಜಿಡಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಶಿರಾ: 'ನಗರದಲ್ಲಿ ಯುಜಿಡಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಸಿ.ಎಂ.ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಗರದಲ್ಲಿ 2017ರಲ್ಲಿ ₹11.71 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ (ಯುಜಿಡಿ) ಜನತೆಯ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣದ ಪೋಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಯೋಜನೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿದು, ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಗಿನ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜುಗೌಡ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೆ. ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದೇ ಇರುವುದೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಯೋಜನೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗ ಪುನಃ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2013-2018ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಲಿಯೂರು, ತಾವರೆಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹನಿ ನೀರು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸದೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಯುಜಿಡಿ ಯೋಜನೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>