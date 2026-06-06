ಬೆಳಗದ ದೀಪ: ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ

<p><em>ಮೈಲಾರಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ</em></p>.<p>ತುಮಕೂರು: ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹೊರೆತು ಪಡಿಸಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾದ ಮಂಡಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಕತ್ತಲು ಕವಿಯುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯ ದೀಪಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೀಪಗಳು ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾದಿವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಇದೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಹಳೆಯ ಕಂಬಗಳ ಕೇಬಲ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಎರಡು ದಿನ ಕೂಡ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಕು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದೀಪ, ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗತ್ತಿವೆ. ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮಂಡಿಪೇಟೆ ವರ್ತಕರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಪಾಲಿಕೆಯ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರುವ ಬನಶಂಕರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಬೀದಿ ದೀಪ ಇಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾವು, ಚೇಳು, ಹುಳು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಸೇರುತ್ತಿವೆ. ಜನ ಆತಂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕು ದೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರ್ಶ ನಗರ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರಂ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಹನುಮಂತಪುರದ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದ ಆಲದ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನೆಲಕ್ಕೆ ವಾಲುವ ಹಂತ ತಲುಪಿವೆ. ಕಂಬದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕೇಬಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಜನ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕೀಟ್ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತುರ್ತಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಬಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಆಮಿಷದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದಿವೆ. ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ವಕೀಲ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇಷ್ಟ್ರುಮನೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-17-1743538386</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>