ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಸಕ್ತಿ

<p>ತುಮಕೂರು: ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನಾಟಕಗಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿದವು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಾವಿದ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಚನ್ನಬಸಯ್ಯಗುಬ್ಬಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಸಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಾಟಕದ ಅಭ್ಯಾಸ ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಮಾತು ನನಗೆ ಕಂಠಪಾಠವಾಗಿತ್ತು. ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಏಟಿನಿಂದ ನೊಂದು ಬಾವಿಗೆ ಬೀಳಲು ಹೋಗಿ, ಈಜು ಕಲಿತೆ. ಚಿತ್ತರಗಿ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕಂಪನಿ ಸೇರಿ ಕಲಾವಿದನಾದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶೋಕ್ ಎನ್.ಛಲವಾದಿ, ‘103 ವರ್ಷದ ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ ಬತ್ತದ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟಕದ ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ ಊರೂರು ಅಲೆದರು. ಸ್ವಂತ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಬಿರುಗಾಳಿ, ಬೆಂಕಿಗೆ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಪರಿಕರ ಸುಟ್ಟು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಧೃತಿಗೆಡಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಪರಿಕರ ತಂದು ಕಂಪನಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕಿ ಬಾ.ಹ.ರಮಾಕುಮಾರಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಈಶ್ವರ ಕು.ಮಿರ್ಜಿ, ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಡಕೋಳ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ, ಹರಿಕಥಾ ವಿದ್ವಾನರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣದಾಸ್, ನರಸಿಂಹದಾಸ್, ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆಂಕೆರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-17-949130693</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>