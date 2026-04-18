ಹಾಸಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ

ತಿಪಟೂರು: ನಗರದ ರಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಅರಸು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮೋಹಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಾಸಿಗೆ (ಬೆಡ್ಶೀಟ್) ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊರಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೂ ಬೆಂಕಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹತ್ತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣ, ಚಾವಣಿಯ ಶೀಟ್, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಸಿಗೆಯ ಉತ್ಪನ್ನ, ಅಸ್ಲಾಂಶೇಖ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 10ಟನ್ ತೆಂಗಿನಕಡ್ಡಿಯ ಪೊರಕೆ, ಜಮೀರ್ಗೆ ಸೇರಿದ 5ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಖಾಲಿ ಚೀಲಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಡ್ಡಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮಾಜ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>