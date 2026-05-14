ಬಾರದ ಮಳೆ: ಬರಿದಾದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ

<p>ತಿಪಟೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಅಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ, ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ, ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದ್ದರೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಭಾಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಮೂರು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇ 22ರಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕಸಬ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 15, ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 30, ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 29ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿಗೆ ಅಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭರಣಿ ಮಳೆ ಧರಣಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಕೃತಿಕಾ ಮಳೆಗೆ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಸರು, ಹುರುಳಿ, ಎಳ್ಳು, ಅಲಸಂದೆ ಮೊದಲಾದ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 26 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರದಲ್ಲಿ 31 ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಇದ್ದು, 2.3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹರಿದರೂ ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಈಚನೂರು ಕೆರೆಗೆ ಯುಜಿಡಿ ನೀರು ಮಿಶ್ರಣವಾದ ಕಾರಣ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹಾಗೂ ತಿಪಟೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಏರಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಏರಿ ಒಡೆದುಹೋಗುವ ಭಯದಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆರೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಏರಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳವ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು 248 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿದ್ದು, 241 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಆರು ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 50 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್. ನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಾಗ ನಗರದ ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರೇ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 398 ಗ್ರಾಮಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 231 ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 512ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿವೆ. 448 ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 112 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 80 ಘಟಕಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 13 ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 304 ಪ್ರಮುಖ ಕೆರೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 24, ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 16 ಕೆರೆಗಳಿವೆ. ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದ್ದರೂ ಯಾವ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಅಂತರ್ಜಲದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 248 ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿದ್ದು, 204 ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು 24 ಘಟಕಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 18 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆರು ಘಟಕಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 80,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಹಾಗೂ ಬಾಟಲ್ಗಳ ನೀರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ₹1.97 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-17-2125313035</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>