ಟೊಮೆಟೊ, ಸೊಪ್ಪು, ಹಣ್ಣು ದುಬಾರಿ

ತುಮಕೂರು: ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಲು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಬೇಳೆ, ಧಾನ್ಯ, ಮೀನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಟೊಮೆಟೊ ದುಬಾರಿ: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣದ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಎರಡು ವಾರದಿಂದ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ ₹30–40ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆಯಾಗಿ ₹50ರ ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವಾರ ಯಾವ ತರಕಾರಿ ದರವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಬೀನ್ಸ್ ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು, ಎಲೆಕೋಸು, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿದೆ.

ಸೊಪ್ಪು ತುಟ್ಟಿ: ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೆಳೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹70–80, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹70–80, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹50–60, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹80ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಳ: ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಹ ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಸೇಬು, ದಾಳಿಂಬೆ, ಮೂಸಂಬಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ಪೈನಾಪಲ್ ತುಸು ತಗ್ಗಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಂತೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ: ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಸು ತಗ್ಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹172–175, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹138–140, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹180–185ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.

ಬೇಳೆ ಇಳಿಕೆ: ಬೇಳೆ, ಧಾನ್ಯಗಳ ಧಾರಣೆ ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿದೆ. ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ, ಕಡಲೆ ಕಾಳು, ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಬಟಾಣಿ ತುಸು ಇಳಿದಿದೆ. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಅಲಸಂದೆ, ಅವರೆಕಾಳು ಅಲ್ಪ ತೇಜಿಯಾಗಿದೆ.

ದನಿಯಾ ದುಬಾರಿ: ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಚಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹25–40ರ ವರೆಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹200 ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ದನಿಯಾ ಕೆ.ಜಿ ₹180–200, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹450–480, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹230–250, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹740–760, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹260–270, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹255–260, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹800–820, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,450–1,600, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,300–3,500, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹860–880, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹850–900, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹420–430ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೋಳಿ ಇಳಿಕೆ: ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಇಳಿದಿದ್ದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ (1ಕ್ಕೆ) ₹20 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹145, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹205, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹235, ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹140ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ₹5.95ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಮೀನು: ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳು ಅಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಬಂಗುಡೆ ಕೆ.ಜಿ ₹360, ಬೂತಾಯಿ ₹280, ಬೊಳಿಂಜರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹250, ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹1,230, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ₹1,690, ಕಪ್ಪುಮಾಂಜಿ ₹1,100 ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹1,150, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹510–780, ಏಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹760ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ