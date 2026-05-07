ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯರ ಸಮ್ಮೇಳನ

<p>ತುಮಕೂರು: ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ‘ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯರ ಸಮಾವೇಶ’ ಮೇ 10ರಂದು ಶಿವಗಂಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಪರಿಷತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಂಘಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಮಹದೇವಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ನುರಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ 10 ದಿನಗಳು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಗುರುತಿಸುವುದು, ಏಕ ಮೂಲಿಕೆ, ಬಹುಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಔಷಧ ತಯಾರಿಸುವುದು, ಕ್ಷಾರ ತೆಗೆಯುವುದು, ತೈಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಸತ್ವ ತೆಗೆಯುವುದು, ಲೇಹ, ವಟಿ, ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಗಂಗೆ ಹೊನ್ನಮ್ಮದೇವಿ ಗವಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಾವೇಶದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪಾಲನಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಸಿದ್ದರಾಜು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಡ್ನಾಳ್ ಜಗದೀಶ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿ.ವಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುಲಪತಿ ಎಂ.ಹರೀಶ್, ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಾ.ನಂ.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ಪ್ರೊ.ಹರಿರಾಮ್ಮೂರ್ತಿ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ನೇರ್ಲಿಗೆ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಡಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಎಚ್.ಆರ್.ರೂಪಾ, ರತ್ನ, ವಿ.ಸಿ.ಸುರೇಶ ಕುಮಾರ್, ಮೋಹನ್ ಸ್ವಾಮಿ, ವಾಸು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-17-379190009</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>