ಭರಣಿ ಮಳೆಗೆ ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿದ ಮರ

ತುರುವೇಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿಯ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭರಣಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕನಾಯಕಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಮೋಡ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಅಮ್ಮಸಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಮೇಲೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಅಮ್ಮಸಂದ್ರ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಕೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಕ್ಷಣ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಮುರಿದು ಬುಡ ಸಮೇತ ದಾರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲ ಕಾಲ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಾರತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗುಂಡುದೋಪು ಬಳಿಯ ಫಸಲಿಗೆ ಬಂದ ಅಡಿಕೆ ಮರ ಸೀಳಿ ಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಪಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಸುಪಾಸಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು, ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತುಮಕೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ (ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ವರೆಗೆ) ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ವಿವರ (ಮಿ.ಮೀ).</p>.<p>ತುಮಕೂರು ಪಶ್ಚಿಮ 5.7 ಮಿ.ಮೀ, ಉತ್ತರ 6, ದಕ್ಷಿಣ 8.8 ಮಿ.ಮೀ, ಬೆಳ್ಳಾವಿ 8, ಗೂಳೂರು 7.9, ಹೆಬ್ಬೂರು 5.7, ಊರ್ಡಿಗೆರೆ 6.9, ಕೋರ 7.9, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 32.7, ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ 48 ಮಿ.ಮೀ, ಗುಬ್ಬಿ 14.8, ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ 7.7, ಚೇಳೂರು 11.5, ಹಾಗಲವಾಡಿ 9, ಕಡಬ 18.9, ನಿಟ್ಟೂರು 22, ಕೊರಟಗೆರೆ 5, ಸಿ.ಎನ್.ದುರ್ಗ 6.7, ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ 6.9, ಕೋಳಾಲ 5, ಕುಣಿಗಲ್ 6, ಕೊತ್ತಗೆರೆ 5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಧುಗಿರಿ 5.9 ಮಿ.ಮೀ, ದೊಡ್ಡೇರಿ 10, ಇಟಕದಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ 13.7, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ 16.7, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ 15.7, ತಿಪಟೂರು 20, ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ 17.5, ಕೆ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್ 19.7, ನೊಣವಿನಕೆರೆ 6, ತುರುವೇಕೆರೆ 5, ದಂಡಿನಶಿವರ 18.8 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>