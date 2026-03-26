ಜಾಗಟೆ ಬಡಿದು, ಹಣ ಎಸೆದು ಆಕ್ರೋಶ

<p>ತುರುವೇಕೆರೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಜಾಗಟೆ ಬಡಿದು ಗೋವಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಂಚ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತ ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು!</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಮಂಗಳವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಈ ಪ್ರಮೇಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>‘ನಾನು ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಚ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಡೆಯ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ಜಾಗಟೆ ಬಡಿದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದನು. ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದು ಜನರತ್ತ ಎಸೆದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ‘ಗೋವಿಂದಾ ಗೋವಿಂದಾ’ ಎಂದು ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ಕ್ಷಣಕಾಲ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಸಪ್ತಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಕರೆದರು. ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರದ ಅವರು ಸಭೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಜಮೀನು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ತಪ್ಪು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಎಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಂಚ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ₹15 ಸಾವಿರ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ’ ಎಂದು ಸಂಪಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ನಾಗೇಶ್ ಹಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎದುರು ಕೈಮುಗಿದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದು ಅಲೆದು ಸಾಕಾಗಿದೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಿನ ಗುಮಾಸ್ತರು ₹20 ಸಾವಿರ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ‘ಡಿ’ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರನೂ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ₹5 ಸಾವಿರ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ₹15 ಸಾವಿರ ಕೊಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಅವರು ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ₹15 ಸಾವಿರ ನಿಮಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಕ್ಷಣ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಸಪ್ತಶ್ರೀ, ‘ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡು. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೋಳಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಷರ್ನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಒಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಡೂ ಕಾಣದಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೇಣುಕಪ್ಪ ಎಂಬುವವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗೈರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮಜಾಯಿಸಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಜನರ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಐನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಖಿತ ಅಹವಾಲು ದಾಖಲಾದವು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎನ್. ಎ. ಕುಂಞ ಅಹಮದ್, ಇಒ ಅನಂತರಾಜ್, ಬಿಇಒ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-17-1626305951</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>