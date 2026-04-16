ತುರುವೇಕೆರೆ: ಇಲ್ಲಿನ ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜಿಎಸ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹30 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಿಜಿಎಸ್ ಸಮುದಾಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜಿಎಸ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ, ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಉನ್ನತೀರಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನೀಡಿರುವ ₹30 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿ. ನವೀಕರಣ ಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಜಿಎಸ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಈಗ ಶಾಸಕರು ನೀಡಿರುವ ₹30 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಬಿ.ಜಗದೀಶ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಚ್.ಆರ್. ರಾಮೇಗೌಡ, ಎನ್.ಆರ್.ಸುರೇಶ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ತಾವರೇಕೆರೆ ಮಂಜಣ್ಣ, ಶೃತಿ, ಚೂಡಾರತ್ನ, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಕಾಂತರಾಜು, ದೊಡ್ಡಾಘಟ್ಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೋರೇಗೌಡ, ಎಸ್.ಎಂ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಹೆಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಅಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸಿದ್ದಗಂಗಣ್ಣ, ಡಿ.ಪಿ.ರಾಜು, ಕೋಳಾಲ ನಾಗರಾಜು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>