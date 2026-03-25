ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು

ತುರುವೇಕೆರೆ: ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವದ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನೀರಿಗೆ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗದ ಯೋಜನೆಯಡಿ 96 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ 76 ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 25 ಘಟಕ ರಿಪೇರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಗೋಜಿಗೆ ಯಾರು ಚಿಂತಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಗ್ರಹಣ: ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆದಿತ್ಯ ಪಟ್ಟಣ, ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಕಣತೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಬುಕನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಣತೂರು, ಸಂಪಿಗೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹಳೇ ಸಂಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪಿಗೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ತಾಳ್ಕೆರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಡೊಂಕಿಹಳ್ಳಿ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತು ಘಟಕಗಳ ಒಳಗೆ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ.</p>.<p>ಭೈತರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಡಿ.ಎನ್.ಪುರ, ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಹೊಡಕೆಘಟ್ಟ, ಗೋಣಿತುಮಕೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನಡುವನಹಳ್ಳಿ, ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿನ ರಾಮಡಿಹಳ್ಳಿ, ಕಣತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಲಕ್ಕಿರಾಮನಪಾಳ್ಯ, ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಣತೂರು, ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೊಟ್ಟೂರನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ದೊಡ್ಡಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಮತ್ತು ಮಾಯಸಂದ್ರ, ಮುತ್ತಗದಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನಾಗಲಾಪುರ, ಮುತ್ತುಗದಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ. ಸಂಪಿಗೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಟಿ.ಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿ.ಪಾಳ್ಯದ ಘಟಕಗಳು ರಿಪೇರಿಯಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಜನರ ಪರದಾಟ: ಬಹುಪಾಲು ಘಟಕಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಜನರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಅಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಸಾಸಲು ಮತ್ತು ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೊಂಕಿಹಳ್ಳಿ, ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಂದು ವರ್ಷ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಿಪೇರಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾದಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ತರುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆ ಸಂಪಿಗೆಯ ಗ್ರಾಮದ ಘಟಕ ರಿಪೇರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು ದೂರದ ದಿಡಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ತರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-18-77548376</p>