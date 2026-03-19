ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಹೂವು, ಬೀನ್ಸ್ ದುಬಾರಿ

ತುಮಕೂರು: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನಾ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿ ಕಂಡುಬಂತು.

ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಹಬ್ಬದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಬುಧವಾರವೇ ಜನರು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಲು ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹೂವು, ಬಾಳೆ ಕಂದು, ಬಾಳೆ ಎಳೆ, ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಳೆ–ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೇವಂತಿಗೆ ಮಾರು ₹200 ದಾಟಿದ್ದರೆ, ಕಾಕಡ, ಕನಕಾಂಬರ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದ ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಸ್, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ತಲಾ ಕೆ.ಜಿ ₹70–90 ದಾಟಿತ್ತು. ಉಳಿದಂತೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೈಸುಡುವ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಬಾಳನಕಟ್ಟೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರಂ, ಬಿ.ಎಚ್.ರಸ್ತೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಾದ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಖರೀದಿಯ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.

ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ತಳಿರು–ತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಲಿವೆ.

ಯುಗಾದಿ ಹಾಗೂ ರಂಜಾನ್ ಎರಡೂ ಹಬ್ಬಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಗುರುವಾರ ಯುಗಾದಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ 'ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್' ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಗೋಚರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಹಿಂದೆ–ಮುಂದೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರವೇ ರಂಜಾನ್ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಯುಗಾದಿ ಮರುದಿನದ ವರ್ಷ ತೊಡಕಿಗೆ ಮಾಂಸ ಸಿಗುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು.