ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ 5 ದಿನಗಳ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿತರಣೆ

<p>ತುಮಕೂರು: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಮುಗಿದು 5 ದಿನ ಕಳೆದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 3ರಂದು 19ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಬಾರದೆ, ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದಕದ ಬದಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜೇತರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು, ಚೆಕ್, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರೆದು ಪದಕ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ವಿ.ವಿ ಕುಲಸಚಿವ, ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಮಂಗಳವಾರ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣದ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ವಿ.ವಿಗೆ ತಲುಪುವುದು ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಗದು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವಿ.ವಿ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಮೋಹನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಉಪ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಎಂ.ಮುನಿರಾಜು, ನರಹರಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-17-246610854</p>