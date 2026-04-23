ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಮೇಲೆ ತೂಗುಗತ್ತಿ

<p>ತುಮಕೂರು: ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಇಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಅವರು ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡುವಂಥ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕಡ್ಡಾಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಮಾನತಿನಂತಹ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ್ದು, ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿ.ವಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಅವರುಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೊರ ತರುತ್ತಿರುವ ‘ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಟರೇಚರ್’ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ 2024 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್– ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಲೇಖನಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಎರಡು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿರುವ ಎರಡೂ ಸಮಿತಿಗಳು ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಜರ್ನಲ್ ಸಂಪಾದಕ ಪ್ರೊ.ಮಾಧವ ಕೌಶಿಕ್ ಸಹಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳೂ ನಕಲಿ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಖಚಿತಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ಲೇಖನಗಳು ಹಾಗೂ ಕೌಶಿಕ್ ಸಹಿ ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ‘ಈ ಯಾವ ಲೇಖನಗಳು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೌಶಿಕ್ ಸಹಿ ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವೂ ನಕಲಿ’ ಎಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಹ ದೃಢಪಡಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ವಿ.ವಿ ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಕೋಶದ (ಐಕ್ಯೂಎಸಿ) ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ (ಈಗ ಡಾ.ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಪತಿ) ಪ್ರೊ.ಬಿ.ರಮೇಶ್ ಸಹ ವಿವರವಾದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿ.ವಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ‘ತಪ್ಪಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸತ್ಯ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿ.ವಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-17-595674707</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>