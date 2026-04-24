‘ರಾಜರಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಬೇಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ’

ತುಮಕೂರು: 'ಹಿಂದೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ನಾವು ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪಾರ (ಸಗರ ವಂಶ) ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರಾಜು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಭಗೀರಥ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಂದಿನ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘದಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಭಗೀರಥ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಭರತ ಖಂಡವನ್ನು ಆಳಿದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ ವಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ವಂಶದ ಸಗರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನ್ನ ನೂರನೇ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಆಗುವ ಅವಘಡಗಳಿಂದ ತನ್ನ 60 ಸಾವಿರ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗತ ವೈಭವದತ್ತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪಾರ (ಸಗರ ವಂಶ) ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಇ.ಲೋಕೇಶ್, ಹರೀಶ್ಗೌಡ, ಮಂಜುನಾಥ್, ವಾಸುದೇವ್, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ನಾಗೇಶ್, ದೊಡ್ಡನರಸಪ್ಪ, ವಿನಯಕುಮಾರ್, ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ರವೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>