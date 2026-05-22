ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ: ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆ

ತುಮಕೂರು: ನಗರದ ವೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಗಲಾಟೆ ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವೀರಸಾಗರದ ಫರ್ಹಾನಾ ಖಾನಂ (45) ಕೊಲೆಯಾದವರು. ಜಾಫರ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಹಾನಾ ಖಾನಂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯೆ 5 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಫರ್ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಬಾಬು ಖಾನ್ ಜತೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ವೀರಸಾಗರದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಫರ್ಹಾನಾ ಮಗ ಹಯಾತ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಫರ್ಹಾನಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುತ್ರನ ಜತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಜಾಫರ್ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಫರ್ಹಾನಾ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಫರ್ಹಾನಾ ಪುತ್ರ ಮೊಹ್ಮದ್ ಜಿಗನಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಜಾಫರ್, ಪತ್ನಿ ಫಸಿಲತ್, ಸಂಬಂಧಿ ಬಾಬು ಖಾನ್, ಅಶ್ರತ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿಲಕ್ಪಾರ್ಕ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260522-17-1926575179