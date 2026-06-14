ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಗ್ಗ, ಬೀನ್ಸ್‌, ಬಟಾಣಿ ದುಬಾರಿ

<p>ತುಮಕೂರು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೀನ್ಸ್, ಬಟಾಣಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಟಾಣಿ ಕೆ.ಜಿ ₹150–160ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವಾರ ₹40–50 ಇದ್ದ ಕೆ.ಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ₹20–30ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಕೆ.ಜಿ ₹70–80ರಿಂದ ₹50–60ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹50–60, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹40ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕಿಂತ ₹10 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬೀನ್ಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹70ರಿಂದ 90ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ, ಶುಂಠಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಮೀನು, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ದರ ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮೀನು ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹1,850, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ಕೆ.ಜಿ ₹1,640, ಬೂತಾಯಿ ₹450, ಸಿಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹570, ಏಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹680ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹173–175, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹140–142, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹190–195ಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ: ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ದರ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಜಿ ₹400–450ರಿಂದ ₹400–480ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ₹480ರಿಂದ ₹500ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕಿಂತ ₹20 ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ದನಿಯ ಕೆ.ಜಿ ₹170–210, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ₹460-500, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ₹260, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹760, ಜೀರಿಗೆ ₹260, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹280, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹840, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,450-1,600, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,300- 3,600, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹900, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹900, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹380–480ಗೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಳಿ ಚೇತರಿಕೆ: ಕಳೆದ ವಾರ 130ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ದರ ಈ ವಾರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕೆ.ಜಿ 150ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹140, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹250, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹270 ಇದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-17-581149978</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>