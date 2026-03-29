ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಅಗ್ಗ; ಎಣ್ಣೆ ದುಬಾರಿ

ತುಮಕೂರು: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪಿನ ದರ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದು, ಹಣ್ಣು ಧಾರಣೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತರಕಾರಿ ಇಳಿಕೆ: ಬಹುತೇಕ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ತಗ್ಗಿದೆ. ಬೀನ್ಸ್ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾರೇಟ್, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ದರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬದನೆಕಾಯಿ, ಎಲೆಕೋಸು, ಹೂಕೋಸು, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತುಸು ತೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ಬಟಾಣಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ ₹150–160ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.</p>.<p>ಸೊಪ್ಪು ಅಗ್ಗ: ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹30–40ಕ್ಕೆ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ₹20–30, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹30–40, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹30ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.</p>.<p>ಕಿತ್ತಳೆ ಏರಿಕೆ: ಈವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಿತ್ತಳೆ ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಪಪ್ಪಾಯ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಎಣ್ಣೆ ದುಬಾರಿ: ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಧಾರಣೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹173–175, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹137–140, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹180–190ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಳೆ–ಧಾನ್ಯ: ಬೇಳೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇಳೆಗಳು ತುಸು ತೇಜಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಾಳುಗಳು ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ: ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹100 ಜಿಗಿದಿದೆ. ಧನ್ಯ ತುಸು ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಧನ್ಯ ಕೆ.ಜಿ ₹140–160, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹420–440, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹320–330, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹740–760, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹270–280, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹270–280, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹800–850, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,550–1,650, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,000–3,200, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹850–900, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹850–950, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹440–450ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಳಿ ಇಳಿಕೆ: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗ್ಗಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹170, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹250, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹275, ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹140ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ₹4.30ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.</p>.<p>ಮೀನು ದುಬಾರಿ: ಮೀನಿನ ದರ ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಂಗುಡೆ ಕೆ.ಜಿ ₹390, ಬೂತಾಯಿ ₹380, ಬೊಳಿಂಜರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹250, ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹1,150, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ₹1,680, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹1,000, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹510–940, ಏಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹660ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>