ಟೊಮೆಟೊ ದುಬಾರಿ; ಬೀನ್ಸ್ ಕೆ.ಜಿ 140!

<p>ತುಮಕೂರು: ಬೀನ್ಸ್, ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಹಣ್ಣು ಸಹ ತೇಜಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೀನ್ಸ್ ತುಟ್ಟಿ: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಏರಿಕೆಯತ್ತಲೇ ಮುಖಮಾಡಿರುವ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ ₹120–140ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆಯಾಗಿ ₹150–160ರ ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡವರು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಸ್ ಬಳಸುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದು, ಇರುವ ಬೆಳೆಯೂ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ಇಳುವರಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆವಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಾರದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ದರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಟೊಮೆಟೊ ಸಹ ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆ.ಜಿ 40–50ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ಯಾರೇಟ್, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಗಡ್ಡೆಕೋಸು, ಮೂಲಂಗಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಶುಂಠಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೊಪ್ಪು ದುಬಾರಿ: ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಳೆಗೂ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತಟ್ಟಿದೆ.ಈಗಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದು, ಧಾರಣೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹100–120, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹100–120, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹100–120ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹50ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.</p>.<p>ಹಣ್ಣು ಏರಿಕೆ: ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಹ ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಸೇಬು, ಮೂಸಂಬಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ: ಎಣ್ಣೆ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹172–175, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹138–140, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹180–185ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಳೆ, ಧಾನ್ಯ: ಬೇಳೆ, ಧಾನ್ಯಗಳ ಧಾರಣೆ ತುಸು ತಗ್ಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ದರ ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದನಿಯಾ ದುಬಾರಿ: ದನಿಯಾ ಬೀಜ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಕೊಂಚ ತೇಜಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ದನಿಯಾ ಕೆ.ಜಿ ₹180–200, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹450–480, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹230–250, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹740–760, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹260–270, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹255–260, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹800–820, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,450–1,600, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,300–3,500, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹860–880, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹850–900, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹420–430ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಳಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ದರ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹35ರಿಂದ ₹50ರ ವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹180, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹265, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹285, ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹160ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ₹5.95ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮೀನು: ಮೀನು ಧಾರಣೆ ಸಹ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಬಂಗುಡೆ ಕೆ.ಜಿ ₹430, ಬೂತಾಯಿ ₹260, ಬೊಳಿಂಜರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹350, ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹1,520, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ₹1,690, ಕಪ್ಪುಮಾಂಜಿ ₹1,100 ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹1,160, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹510–720, ಏಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹720ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-17-951208671</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>