ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ

<p>ತುಮಕೂರು: ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ.</p>.<p>ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು: ಎಚ್.ನಿಂಗಪ್ಪ, ಬಿ.ಸಿ.ರಂಗಪ್ಪ. ಚಿಕ್ಕಸ್ವಾಮಿ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ.</p>.<p>ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಬಿ.ಬಿ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ವೈ.ಎಚ್.ನಂಜಪ್ಪ, ಕೆ.ಬಿ.ಬೋರೇಗೌಡ.</p>.<p>ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಎಂ.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಕೆ.ಎನ್.ಶಿವಣ್ಣ, ಬಿ.ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ.</p>.<p>ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು: ಕೆ.ಆರ್. ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್.</p>.<p>ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆರ್.ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಎಲ್.ಕರೇಗೌಡ, ಗೋವಿಂದರಾಜು.ತುಮಕೂರು ನಗರ: ಎಸ್.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಎಸ್.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.</p>.<p>ಪಾವಗಡ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಯಾರೂ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿವೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಆದ ತುಮಕೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-17-1285957312</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>