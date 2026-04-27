ತುಮಕೂರು: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ (ಸಿಪಿಎಂ) ವತಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>'ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಜನ ವಿರೋಧಿ ನಡೆ' ಎಂದು ಸಿಪಿಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಸೈಯದ್ ಮುಜೀಬ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ದಲಿತರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆ, ಮಾಹಿತಿ ಅಭಾವ, ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಪಿಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಉಮೇಶ್, 'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸಲು ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಮತದಾರರು, ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಸಂವಿಧಾನ ಕಾಪಾಡುವವರು ಈ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಕಟ್ಟಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಇನ್ಸಾಪ್ ರಫೀಕ್, ಎ.ಲೋಕೇಶ್, ಕೆ.ಎನ್.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ರಂಗನಾಥ್, ಖಲೀಲ್, ಮಧುಸೂದನ್, ಕಲ್ಪನಾ, ಮಾರುತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ವಸೀಂ ಅಕ್ರಂ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>