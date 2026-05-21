ತುಮಕೂರು: 'ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸುವಂತೆ' ಪ್ರಗತಿಪರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಮತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಪಿಯುಸಿಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ದೊರೈರಾಜ್, ಪರಿಸರವಾದಿ ಸಿ.ಯತಿರಾಜು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳದೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನುಸುಳುಕೋರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ನಿಯಮ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೇರಿ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆಯಲ್ಲವೇ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ದೀಪಿಕಾ, 'ಎಸ್ಐಆರ್ ನಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಗುರುತು |ಹೊಸಕಿ ಹಾಕುವ ಹುನ್ನಾರವಾಗಿದೆ. ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರ ಇರುವ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಮತದಾನ. ಈ ಹಕ್ಕು ಕಸಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆ, ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವರನ್ನು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ವಂಶವೃಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎನ್.ಇಂದಿರಮ್ಮ, ತಾಜದ್ದೀನ್, ಅರುಣ್, ಅಸ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಸುನಂದಮ್ಮ, ಮಂಜುಳಾ, ಬಿ.ಸಿ.ಶಂಕರಪ್ಪ, ಎಂ.ವಿ.ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>