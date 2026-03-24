ನೇಕಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ

ತುಮಕೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರ ಸಂಘದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ದೇವಾಲಯ, ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಬಿ.ಜ್ಯೋತಿಗಣೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಜಿಲ್ಲಾ ದೇವಾಂಗ ಸಂಘ, ಕುರುಹಿನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಘ, ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಂಘ, ಜಿಲ್ಲಾ ತೊಗಟವೀರ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು ಮತ್ತು ನೇಕಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆ ಎಂಬುದು ಹಿರಿಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ನೇಕಾರರ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಆದರ್ಶ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ನೇಕಾರರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧನಿಯಕುಮಾರ್, 'ನಗರದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ವೃತ್ತ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಆರ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಸಮುದಾಯದ ಐವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪಿ.ಎಸ್.ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಈಶ್ವರ್ ಕು.ಮಿರ್ಜಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ, ದೇವಾಂಗ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಕುರುಹಿನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಎಚ್.ಯೋಗಾನಂದ್, ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಜಗದೀಶ್, ತೊಗಟವೀರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎ.ಬಾಲಾಜಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಕಮಲಮ್ಮ, ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್, ಜಿ.ಕೆ.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್.ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ್ಯ, ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶಂಕರಪ್ಪ, ಆರ್.ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ರೇವಣ್ಣಕುಮಾರ್, ಕರಿಯಪ್ಪ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-17-991081127</p>