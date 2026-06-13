ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್‌ ಟಾಪಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ

<p><em>ಮೈಲಾರಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ</em></p>.<p>ತುಮಕೂರು: ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ..?</p>.<p>ನಗರದ ಎಸ್.ಎಸ್.ವೃತ್ತದಿಂದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜು ವರೆಗಿನ ಒಂದು ಬದಿಯ ಬಿ.ಎಚ್.ರಸ್ತೆ ಕಂಡು ಸದಾಶಿವನಗರದ ರಾಮನಂದನ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206ರಲ್ಲಿ (ಬಿ.ಎಚ್.ರಸ್ತೆ) ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏ. 30ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಟವಾಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರದವರೆಗೆ 12 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಅಗೆದ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅಗೆದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಓಡಾಟವೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಬೈಕ್ಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೂ ಬೈಕ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಉರುಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಾಹನ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮೇ 19ರಂದು ನಗರದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಆಗಮನದ ನಂತರ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಾವೇಶ ಮುಗಿದು ನಂತರ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಗುಬ್ಬಿ ಗೇಟ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಿಂದ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸಂಜೆ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನಾ ಫಲಕವನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿವೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಧ್ವಾನವಾಗಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನ ಓಡಾಡುವ ರಸ್ತೆ ಕುರಿತು ಇಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ’ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-17-242860604</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>