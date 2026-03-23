ಮಹಿಳೆಗೆ ₹22 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

ತುಮಕೂರು: ಪಾರ್ಟ್ಟೈಮ್ ಕೆಲಸದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಗರದ ಟಿಪ್ಪು ನಗರದ ಎಸ್.ನಿವೇದಾ ಎಂಬುವರು ₹22.45 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 'Adha Leffler Mega India Ltd' ಎಂಬ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅವರ ನಂಬರ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದಿನಕ್ಕೆ ₹6,500ರಿಂದ ₹8,000 ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡಿ, ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿವೇದಾ ಆರೋಪಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ₹180 ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ https://t.me/hard_work_earn_more ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2.25 1000 VIP TASK GROUP ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನಿವೇದಾ ನಂಬರ್ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಂಚಕರು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೇದಾ ಫೆ. 25ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 18ರ ವರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹22,43,756 ಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ಯುಪಿಐ ಐ.ಡಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಂಚಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನಂತರ ನಿವೇದಾ ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು, ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>