ಮಹಿಳೆಗೆ ₹7.37 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

ತುಮಕೂರು: ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಓಬಳಾಪುರದ ಜಿ.ಪ್ರೇಮಲತಾ ಎಂಬುವರಿಗೆ ₹7.37 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೈಬರ್ ಆರೋಪಿಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ 'Lightup' ಎಂಬ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಪ್ರೇಮಲತಾ ನಂಬರ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮಿಷನ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್, ಸ್ನಾಪ್ಡೀಲ್, ಮೀಶೋ, ಮಿಂತ್ರಾ ಕಂಪನಿ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ₹200 ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ₹300 ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹7,37,700 ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಾಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಮಿಷನ್ ಹಣದ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿ, ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರೇಮಲತಾ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>