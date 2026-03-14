ತುಮಕೂರು: ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಒತ್ತಾಯ

ತುಮಕೂರು: ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಿಐಟಿಯು ಮತ್ತು ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು.

ನಗರದ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ತನಕ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. 'ಮಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ನೀಡಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಯಬೇಕು. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಗುರುತಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರದ ನವ ಉದಾರವಾದಿ ನೀತಿ ಖಂಡಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಿಎಲ್ಒ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಎಲ್ಒ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕರ್ತವ್ಯದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆಂತರಿಕ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಮುಜೀಬ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಕೆ.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಿ.ಕಮಲ, ಟಿ.ಆರ್.ಕಲ್ಪನಾ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಅನಸೂಯ, ಗೌರಮ್ಮ, ನೇತ್ರಾವತಿ, ಗೌರಮ್ಮ, ಜಬೀನಾ ಖಾತೂನ್, ರಂಗಧಾಮಯ್ಯ, ಗಂಗಾ, ಪ್ರೇಮಾ, ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಾಹಿಸ್ತಾ ಪರ್ವೀನ್ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.