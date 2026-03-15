ಮಹಿಳೆಗೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಅರಿವು ಅಗತ್ಯ: ಲೇಖಕಿ ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನುಪಮಾ

ತುಮಕೂರು: 'ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜ ಹೇರಿರುವ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಎಂಬ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬರಬೇಕು' ಎಂದು ಲೇಖಕಿ ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನುಪಮಾ ಹೇಳಿದರು.

ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ' ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಮಹಿಳೆಯರು ಬಾಡಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮಹಿಳಾ ಚಳವಳಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪುರುಷರನ್ನು ಛೇಡಿಸುವುದಲ್ಲ. ಇದು ದಮನದ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ, ವಿರೋಧಿ ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಳವಳಿ. ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ, ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವುದು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಶ್ರಮ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ, ಸಮಾನತೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.

ವಿ.ವಿ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವ ಎಚ್.ಎಸ್.ಮೋಹನ್, 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುದ್ಧ, ಹಿಂಸೆಗಿಂತ ಮಮಕಾರ, ಪ್ರೀತಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಬಗ್ಗನಡು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ವೆಂಕರೆಡ್ಡಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀಪಾದ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಜೆ.ಆರ್.ನಟರಾಜು, ಸಿ.ಶ್ರೀಧರ, ಎಚ್.ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.