ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ‘ಯುವನಿಧಿ’ ಬಾಕಿ

<p><em>ಮೈಲಾರಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ</em></p>.<p>ತುಮಕೂರು: ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ‘ಯುವನಿಧಿ’ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗದೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ‘ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ’ ಮಾತ್ರ ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 2024ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಂದಿತ್ತು. 1,189 ಜನರಿಗೆ ₹35.67 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 12,089 ಮಂದಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 2026ರ ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 9,973 ಜನರಿಗೆ ₹29.64 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>2022– 23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ, 2023ರಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ‘ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ’ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪದವೀಧರರಿಗೆ ₹3 ಸಾವಿರ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದವರಿಗೆ ₹1,500 ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು 180 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ, ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಯೋಜನೆ ನೆರವು ಪಡೆಯಬಹುದು.</p>.<p>ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುವಜನತೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ದಿನಗಳ ಉರುಳಿದಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ 2,641 ಮಂದಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶಿರಾ 1,546 ಪಡೆದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರು ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಪಾವತಿಯಾದ 9,973ರಲ್ಲಿ 5,255 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹಣ ಬಾರದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಂದಣಿಯಾದವರ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿತ್ತು. ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಶುಲ್ಕ, ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಗೆ ಹಣ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಹಣ ಬಾರದೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕೆಲವರಿಗೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಹಣವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಐದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಖಾತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು ನಿತ್ಯದ ಕಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಇಂದು, ನಾಳೆ ಎಂದು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಿರಾದ ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-17-1072277226</p>